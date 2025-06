Mornico Losana il paesino dell' Oltrepò Pavese rinato grazie a un reality olandese

Mornico Losana, il pittoresco borgo dell’Oltrepò Pavese, sta vivendo una sorprendente rinascita grazie a un reality olandese di successo. In un’Italia dove molti paesi lottano contro lo spopolamento, questa piccola comunità di 700 abitanti si sta trasformando in un esempio di speranza e innovazione. La partecipazione di Mornico a Chateau Meiland ha attirato l’attenzione internazionale, dimostrando che anche i borghi più nascosti possono conquistare il cuore del mondo.

Mornico Losana (Pavia) – In un'Italia in cui tanti borghi combattono con lo spopolamento e il declino economico, Mornico Losana, 700 abitanti nel cuore dell' Oltrepò Pavese, è diventato un esempio virtuoso che sta attirando l'attenzione internazionale. Protagonista di questa rinascita è la nuova stagione di Chateau Meiland, uno dei reality più seguiti nei Paesi Bassi, che ha scelto proprio Mornico - scartando mete più note come Bellagio o Sanremo - per ambientare l'intero format. La famiglia Meiland, protagonista del programma, ha acquistato e sta ristrutturando una casa storica del Settecento nel centro del borgo.

