Morì schiacciato dal miniescavatore in un cantiere | imprenditore condannato per omicidio colposo

Tragedia sul cantiere: Mor236, l'operaio Stefano Anastasio, ha perso la vita schiacciato dal miniescavatore, portando alla condanna dell'imprenditore responsabile. Una sentenza che scuote il mondo delle costruzioni e mette in luce gravi responsabilità . Ma quali sono le implicazioni di questa vicenda? Scopriamo insieme i dettagli e le conseguenze di questa drammatica vicenda. Continua a leggere.

È stato condannato in primo grado a due anni di reclusione per omicidio colposo l'imprenditore, titolare dell'impresa edile in cui lavorava Stefano Anastasio, l'operaio morto schiacciato dall'escavatore che stava guidando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: schiacciato - imprenditore - condannato - omicidio

Muore schiacciato dal trattore, addio all’imprenditore Alfredo Talli - Tragedia a Montespertoli: Alfredo Talli, 85 anni, morto schiacciato dal trattore in un incidente avvenuto in via Lungagnana.

Venezia - Il sospetto che il giovane con il torace schiacciato, trovato a una fermata del bus a Mestre mercoledì, fosse stato scaricato dopo un incidente sul lavoro era fondato. I carabinieri chiamati dal Pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo dopo la segnalazi Vai su Facebook

Morì schiacciato dal miniescavatore in un cantiere: imprenditore condannato per omicidio colposo; Besana Brianza, morto schiacciato dall’escavatore: due anni al titolare dell’impresa edile; L’imprenditore Monti ucciso davanti al night di Silvi: Pietro Mercurio condannato a 17 anni.

Besana Brianza, morto schiacciato dall’escavatore: due anni al titolare dell’impresa edile - Il Tribunale di Monza ha revocato la sospensione della pena perché l’imprenditore ne aveva già beneficiato per un altro incidente sul lavoro ... msn.com scrive

L'Aquila, 31enne morì schiacciato da una rampa di ferro al lavoro: condannato il fratello - IL CASO Un lavoro meccanico di riparazione effettuato in assenza di qualifiche e competenze specialistiche, di attrezzature adeguate, ed eseguito non tenendo conto della sicurezza negli ... Come scrive ilmessaggero.it