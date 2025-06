Moretto | Bonny ai dettagli! Rilancio dell’Inter al Parma concordato

Siamo ormai vicini alla conclusione dell’affare Bonny con l’Inter, secondo le ultime notizie di Matteo Moretto. L’esperto di calciomercato conferma che la trattativa con il Parma è in fase avanzata e praticamente definita. Gli ultimi dettagli stanno per essere perfezionati, portando un nuovo talento tra le fila nerazzurre. La campagna di rafforzamento dell’Inter sembra pronta a decollare: l’attaccante francese sarà presto ufficiale.

Moretto non ha dubbi sull’affare Bonny-Inter. Secondo l’esperto di calciomercato, la trattativa per l’attaccante del Parma è ormai ai dettagli. Ecco gli ultimi aggiornamenti. AFFARE BONNY IN DIRITTURA D’ARRIVO – Come riportato anche qualche ora fa, l’operazione Yann-Ange Bonny-Inter è ormai ai dettagli. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ne ha parlato pochi minuti fa sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco cos’ha raccontato: « Siamo ai dettagli per Bonny all’Inter. Vi avevo raccontato come l’operazione fosse al 99,9%, non c’è percentuale superiore che possa spiegare il livello della trattativa tra Inter e Parma. 🔗 Leggi su Inter-news.it