Moreira porta ancora il Team Italtrans in pole position nel Motomondiale

Moreira conferma il suo talento stellare, portando ancora il team Italtrans in pole position nel Motomondiale MOTO2. A Assen, il brasiliano si è dimostrato imbattibile nelle qualifiche, conquistando la terza pole consecutiva. La sfida domenicale alle 12:15 promette emozioni uniche: sarà l'occasione per Moreira di scrivere il suo nome nella storia del GP, inseguendo quel primo traguardo iridato che tutti aspettano.

MOTO2. Ad Assen il brasiliano della scuderia di Calcinate è il più veloce nelle qualifiche per la terza volta consecutiva. Domenica (via alle 12,15) andrà a caccia del primo successo in un Gran premio iridato.

In ritardo, invece, il secondo pilota della formazione di Calcinate, Adrian Huertas, che non è andato oltre la Q1.

