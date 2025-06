Moore Juventus nome nuovo in prospettiva | il club bianconero pensa al gioiello del Tottenham! L’indiscrezione e tutti i dettagli

La Juventus guarda al futuro con grande attenzione, puntando su giovani talenti di livello internazionale. Tra i nomi caldi c’è Mikey Moore, classe 2007 del Tottenham già avvezzo alla Prima Squadra, e altri come Eliesse Ben Seghir. La strategia bianconera mira a rafforzare il progetto con giovani promesse, tra cui si sta facendo spazio il nome di Moore, considerato un vero e proprio gioiello in prospettiva. La strada verso nuovi traguardi passa anche da scelte come queste.

Moore Juventus, nome nuovo in prospettiva! I dettagli sul talento del Tottenham già nel giro della Prima Squadra. Il calciomercato Juve va a caccia anche di “ nuovi Yildiz “. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i nomi seguiti dalla Juve sono Eliesse Ben Seghir, ventenne reduce da 9 reti con il Monaco nell’ultima stagione, e Mikey Moore. Moore è un classe 2007, già protagonista in prima squadra con il Tottenham. Il talento, non ancora maggiorenne, ha concluso una stagione da 22 presenze, con 3 gol e 4 assist. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moore Juventus, nome nuovo in prospettiva: il club bianconero pensa al gioiello del Tottenham! L’indiscrezione e tutti i dettagli

