Monza laureate le super mamme dell’ematologia pediatrica | notti insonni su libri e pc dopo giorni di terapie paura e attese infinite

Monza – Si chiamano Pamela e Pamela, sono entrambe mamme di ragazze in cura al Centro di ematologia pediatrica della Fondazione Verga, Irccs San Gerardo. Nonostante gli impegni di lavoro, famiglia e il pesante percorso di cura delle figlie, tra terapie, giorni di paura a di attese infinite, sono riuscite a coronare il sogno di laurearsi. Pamela Braga a metĂ giugno ha conseguito la laurea magistrale in management con una facoltĂ online. “Sono impiegata in un’azienda di distribuzione bevande – racconta – e ho sempre desiderato andare avanti a studiare. Qualche anno fa ci ho provato con la laurea triennale in gestione d’impresa e ho visto che sono riuscita a organizzarmi tra casa, famiglia, lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it