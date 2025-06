Montezemolo | Sono nel cda McLaren ma mio cuore resta rosso

Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente Ferrari, apre un nuovo capitolo nel mondo dell’automobilismo entrando nel consiglio di amministrazione della McLaren. Tuttavia, il suo cuore rimane rosso, simbolo della passione e dell’eredità Ferrari. Con questa dichiarazione all’ANSA, Montezemolo conferma la sua professionalità e il rispetto per entrambe le grandi scuderie, lasciando intendere che il suo spirito resta legato ai colori italiani. Un collegamento tra passato e presente che promette sorprese.

Così in una dichiarazione all'ANSA, l'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo commenta la notizia del sui nuovo incarico nella casa inglese.

