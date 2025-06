Montezemolo l’uomo simbolo della Rossa è entrato nel cda di McLaren

L’ingresso di Luca Montezemolo nel consiglio di amministrazione di McLaren segna un emozionante nuovo capitolo nel mondo delle corse. Dopo decenni di successi con la Ferrari, l’ex presidente della Rossa si unisce ora alla famiglia britannica, portando con sé un’eredità di competenza e passione. Durante il Gran Premio del Bahrain, il suo abbraccio con Andrea Stella ha simbolicamente sancito questa alleanza strategica, pronta a rivoluzionare il futuro delle vetture di F1.

Nel corso del fine settimana di gara in Bahrain, Montezemolo, l'ex presidente Ferrari, era stato immortalato abbracciato al team principale McLaren – ex ingegnere di Maranello – Andrea Stella. L'uomo simbolo della Rossa, che dal 1991 al 2014 ha guidato la Ferrari come presidente dell'azienda, è entrato nel cda di McLaren. Montezemolo entra nella struttura societaria del gruppo inglese. McLaren Group Holdings, nello specifico, è la holding che detiene partecipazioni in McLaren Group Ltd, che a sua volta è proprietaria di maggioranza di McLaren Racing Ltd, il team che compete in Formula 1 e in altre (numerose) categorie del Motorsport.