Montezemolo direttore della McLaren Group Holdings Limited Il mio cuore è e resterà sempre rosso

Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, ha accettato con entusiasmo la sfida di guidare la McLaren Group Holdings Limited, recentemente annunciata come nuovo direttore. Con un cuore diviso tra il rosso Ferrari e lo spirito innovativo della McLaren, Montezemolo rappresenta un ponte tra due grandi mondi dell’automobilismo. La sua esperienza e passione sono pronti a scrivere un nuovo capitolo, confermando che il suo cuore 232 resterà sempre rosso...

L’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, è stato nominato direttore della McLaren Group Holdings Limited, la societĂ madre del gruppo che controlla anche il team di Formula 1. Un ingresso nella grande famiglia rivale McLaren che diventa una notizia proprio per il suo curriculum e il suo nome. Entrato nel team rosso al fianco di Enzo Ferrari, ne è diventato prima il direttore sportivo (1973-1977) e poi il presidente per 23 anni, dal 1991 al 2014, accompagnando i campioni del Cavallino nella vittoria di due Mondiali piloti e tre Mondiali costruttori. Da venerdì 27 giugno il to pmanager è parte del cda di McLaren Automotive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it