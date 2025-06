Montecitorio il venerdì è di troppo? Il Governo rilancia la settimana corta

Montecitorio si prepara a una rivoluzione: tra assenze e corridoi vuoti, il virus del “venerdì a metà” mette in crisi la politica italiana. Ora, il ministro Ciriani propone una soluzione sorprendente: introdurre la settimana corta per salvare l’efficienza e ridare vigore ai lavori parlamentari. Un’idea audace che potrebbe cambiare radicalmente il ritmo della politica nazionale, puntando a un equilibrio tra impegno e benessere. Ma questa proposta avrà successo o sarà solo un’altra puntata di un Parlamento sempre più in crisi?

C’è un virus che da anni si aggira per i corridoi del Parlamento. Non è batterico, ma ha effetti visibili: il venerdì a Montecitorio provoca svuotamento d’aula, cali di pressione politica, assenze misteriose di ministri e deputati. Ora, il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, ha deciso di prenderlo sul serio. La sua diagnosi? Tagliare direttamente il problema alla radice. Durante la riunione dei capigruppo ha lanciato l’idea, con la sobrietà di chi scarta un Bacio Perugina: e se cancellassimo le interpellanze del venerdì? Quelle sedute stanche, piene di domande a cui il governo risponde svogliatamente, quando risponde. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Montecitorio, il venerdì è di troppo? Il Governo rilancia la settimana corta

In questa notizia si parla di: montecitorio - venerdì - troppo - governo

Scivolone per la maggioranza nell’Aula di Montecitorio: il centrodestra ha votato all’unanimità una mozione dell’opposizione, accorgendosi dell’errore solo quando ormai era troppo tardi. È successo oggi, 17 giugno, durante le dichiarazioni di voto sulle mozio Vai su Facebook

Tajani alla Camera: La reazione di Israele sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili; Parlamento la proposta shock del Governo: lavoriamo di meno. Venerdì chiuso!.