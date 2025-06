Montano bancarelle nei mercatini senza il permesso del Comune multati 30 abusivi in una settimana

Nel cuore pulsante dei nostri mercatini, il rispetto delle regole è fondamentale per garantire un mercato equo e vivace. Negli ultimi sette giorni, trenta venditori abusivi sono stati sanzionati per aver occupato illegalmente lo spazio pubblico, evidenziando l'importanza di controlli più severi. Questa operazione dimostra che la città non tollera irregolarità e si impegna a tutelare gli operatori onesti, salvaguardando l’autenticità e la sicurezza del nostro commercio locale.

Trenta multe per occupazione abusiva del suolo pubblico in questa settimana nei mercatini rionali della città. E' il bilancio fornito dall'assessorato alle Attività produttive e dalla polizia municipale che recentemente hanno istituito una task force per intensificare i controlli sulla regolarità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: mercatini - settimana - montano - bancarelle

MERCATO STRAORDINARIO A FEBBIO 2000 Villa Minozzo (RE) Lunedì 2 Giugno Dalle 08:00 alle 19:00 Torna a Febbio il Mercato della tradizione, con prodotti di qualità, bancarelle per tutti i gusti e i negozi aperti per tutta la giornata! Un’intera gio Vai su Facebook

Il Mercatino da Forte dei Marmi torna a Campomorone, bancarelle nell'entroterra; Primi segnali di Sagra del mandorlo in fiore: al viale della Vittoria si montano gli stand del mercatino; Come si gusta il mercatino di Natale: a spasso per il mercat.

Si allargano le aree per bancarelle dei mercati settimanali - Il Resto del Carlino - Con l'arrivo dell'estate, i mercatini ambulanti settimanali si ampliano a Maggio, ... Da ilrestodelcarlino.it

Pienza, fine settimana luccicante. Mercatino con 40 bancarelle. Riparte il concorso "Cattura l’amore" - la Nazione - Riparte il concorso "Cattura l’amore" Tanti eventi, a partire da oggi, nella città di Pio II. Scrive lanazione.it