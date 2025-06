Monster hunter wilds riporta una meccanica di caccia tanto attesa dopo 16 anni

Monster Hunter Wilds torna a far vivere l’emozione della caccia con un ritorno tanto atteso: la caccia subacquea, assente nel franchise da oltre 16 anni. Con il suo secondo aggiornamento di contenuti, Capcom amplia ancora di più l’universo di questa saga epica, offrendo ai giocatori nuove sfide e elementi innovativi. Preparati a immergerti in un mondo ricco di avventure, strategia e creature sorprendenti, perché l’attesa sta per terminare e il mare ti aspetta!

Il mondo di Monster Hunter Wilds si prepara a ricevere il suo secondo aggiornamento di contenuti, portando novità che amplificano l'esperienza di caccia e introducendo elementi innovativi. Dopo aver svelato anticipazioni su armi stratificate e il ritorno di creature amate come Lagiacrus, la software house Capcom ha annunciato una delle novità più attese: il ritorno della caccia subacquea, un elemento che mancava nel franchise da oltre 16 anni. wilds integra la caccia sott'acqua per lagiacrus. l'attesa è terminata per il ritorno della caccia limitata, ma libera. Dopo quasi due decenni dall'introduzione dell' ambientazione subacquea, Monster Hunter Wilds riporta questa meccanica in scena grazie all'inserimento di Lagiacrus.

