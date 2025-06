Monia Bortolotti accusata di aver soffocato i due figli | in aula i risultati delle perizie sulla morte del bambino

L'aula si anima di tensione e attesa mentre emergono le divergenze tra le perizie sulla tragica morte di Mattia, figlio di Monia Bortolotti. Due visioni opposte: da un lato l’accusa che sostiene un soffocamento, dall’altro una spiegazione legata a problemi cardiaci congeniti. In questo contesto, il processo continua a svelare dettagli cruciali, lasciando aperti numerosi interrogativi sul caso. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Nella nuova udienza del processo a Monia Bortolotti, accusata di aver ucciso i due figli a Pedrengo (Bergamo), sono stati presentati i risultati contrastanti delle perizie della procura e della difesa sulla morte di Mattia. Secondo gli esperti dei pm, Mattia era sano e sarebbe stato soffocato, mentre per il consulente della difesa il bambino aveva problemi di cuore fin dalla nascita e sarebbe morto per cause diverse.