Mondragone travolto nella notte da auto pirata | Luigi muore a 16 anni

Una notte di dolore e incredulità scuote Mondragone, nel Casertano, con la tragica perdita di Luigi Petrella, un ragazzo di soli 16 anni. Investito da un'auto pirata che si è data alla fuga senza prestare soccorso, Luigi ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della comunità. La sua giovane vita spezzata ci ricorda quanto siano fragili i momenti di innocenza e quanto sia urgente fare chiarezza su questo terribile episodio.

Tragedia nella notte a Mondragone, nel Casertano, dove un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale. Luigi Petrella, questo il nome della giovane vittima, è stato investito da un'auto che si è data alla fuga senza prestare soccorso. L'impatto lo ha sbalzato sull'asfalto

