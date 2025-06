Mondragone in lutto | Muore a 16 anni in un incidente stradale

Mondragone è sconvolta da una tragedia che ha spezzato la vita a un giovane di soli 16 anni, L.P., vittima di un incidente stradale avvenuto venerdì sera. Mentre percorreva via Padule a bordo del suo scooter, il destino ha scritto una drammatica pagina nel cuore del Casertano. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa tragica perdita. Restate aggiornati su DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Vittima un Giovane del Luogo, L.P.. Una tragedia ha scosso Mondragone, nel Casertano: un ragazzo di soli 16 anni, L.P. e, ha perso la vita in un gravissimo incidente avvenuto venerdì sera. La giovane vittima stava percorrendo via Padule a bordo del suo scooter, quando è avvenuto l’impatto con un’automobile. L’Impatto e i Soccorsi. Per cause ancora da chiarire, lo scooter del ragazzo si è scontrato con una vettura. Luigi è stato sbalzato a terra e immediatamente soccorso dagli operatori del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ ospedale Pineta Grande. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovane è deceduto nella notte, lasciando sgomenta l’intera comunità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mondragone in lutto: Muore a 16 anni in un incidente stradale

In questa notizia si parla di: mondragone - anni - incidente - lutto

Mondragone, ragazzo di 15 anni scomparso: ritrovato il corpo nel Torinese - La comunità di Mondragone è in lutto per la tragica scomparsa di Rayan Mdallel, un ragazzo di 15 anni.

Incidente in moto, Luigi muore a 23 anni: fissato l'ultimo saluto https://tinyurl.com/35x7ut32 Vai su Facebook

Matteo Ferrara e Melissa Rea morti in incidente, lutto per il carabiniere e la fidanzata a Sessa Aurunca; Incidente a Sessa Aurunca: morti carabiniere di 23 anni e la fidanzata 22enne; Lutto nella frazione di Carano, scompare tragicamente in un incidente stradale Erasmo Napoletano.

Mondragone, 16enne in scooter travolto da un'auto pirata: Luigi Petrella muore in ospedale - Un ragazzo di sedici anni, Luigi Petrella, è morto dopo essere stato travolto da un'auto che non si è ... Segnala msn.com

Matteo Ferrara e Melissa Rea morti in incidente, lutto per il carabiniere e la fidanzata a Sessa Aurunca - Lutto a Sessa Aurunca per la morte di Matteo Ferrara e Melissa Rea, i due giovani rimasti uccisi in un incidente in moto mentre andavano al mare ... Scrive fanpage.it