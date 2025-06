Mondragone Caserta travolto da un' auto mentre era in scooter | morto 16enne caccia al pirata della strada

Un drammatico incidente scuote Mondragone, Caserta: un ragazzo di 16 anni in scooter è stato travolto da un'auto e ha perso la vita. Le indagini dei carabinieri, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono in corso per identificare il pirata della strada. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Luigi Petrella, nel silenzio tragico di un episodio che richiede giustizia e verità.

I carabinieri hanno analizzato le immagini della videosorveglianza e interrogato alcune persone. Sul luogo dell'incidente, era presente solo il motorino di Luigi Petrella, deceduto in ospedale per le ferite.

