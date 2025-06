Mondragone 16enne in scooter travolto e ucciso da un pirata della strada

Una tragedia sconvolge Mondragone: un ragazzo di appena 16 anni, Luigi Petrella, perde la vita dopo essere stato travolto da un pirata della strada mentre era in scooter. L'incidente, avvenuto in via Padule, ha scosso tutta la comunità e ha dato il via a una caccia frenetica all'automobilista responsabile. La ricerca del colpevole si intensifica, mentre si attendono sviluppi su questa drammatica vicenda.

Caserta, 28 giugno 2025 - Caccia al pirata della strada che ieri sera ha investito e ucciso il 16enne Luigi Petrella a Mondragone, in provincia di Caserta. L'incidente è avvenuto in via Padule, l'autista dopo essersi scontrato con lo scooter del ragazzo è fuggito senza prestare soccorso al minorenne, poi morto appena dopo l'arrivo al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. I carabinieri giunti sul posto dopo l'incidente hanno trovato lo scooter Honda a terra, mentre il giovane era già stato portato via dall'ambulanza. Dai primi rilievi effettuati dai militari non c'era traccia di un'altra auto, ma i danni suggerivano che il minorenne avesse urato un mezzo (Il giovane nell'urto è stato sbalzato dal motorino ed ha sbattuto la testa contro un palo, ndr), ipotizzando così che qualcuno si fosse allontanato in auto dal luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mondragone, 16enne in scooter travolto e ucciso da un pirata della strada

