Mondiale per Club si riparte dagli ottavi | calendario fase a eliminazione diretta

Il Mondiale per Club FIFA torna a infiammare gli stadi di tutto il mondo, ripartendo dagli ottavi di finale. Dopo la fase a gironi, le migliori squadre si sfidano in partite che promettono spettacolo e emozioni fino alla grande finale di domenica 13 luglio. Ecco il calendario completo degli ottavi e delle successive sfide: pronti a scoprire chi conquisterĂ il titolo mondiale?

Con gli ottavi di finale (e Inter-Fluminense lunedì) riprende il Mondiale per Club FIFA, dopo la conclusione della fase a gironi. Ecco il calendario di quella a eliminazione diretta, che si concluderĂ domenica 13 luglio. MONDIALE PER CLUB 2025 – CALENDARIO FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA. CALENDARIO OTTAVI DI FINALE. 1 Palmeiras-Botafogo sabato 28 giugno ore 18 (Philadelphia) – diretta streaming DAZN 2 Benfica-Chelsea sabato 28 giugno ore 22 (Charlotte) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset 3 PSG-Inter Miami domenica 29 giugno ore 18 (Atlanta) – diretta streaming DAZN 4 Flamengo-Bayern Monaco domenica 29 giugno ore 22 (Miami) – diretta TV Italia 1, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset 5 Inter-Fluminense lunedì 30 giugno ore 21 (Charlotte) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset 6 Manchester City-Al Hilal martedì 1 luglio ore 3 (Orlando) – diretta streaming DAZN 7 Real Madrid-Juventus martedì 1 luglio ore 21 (Miami) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset 8 Borussia Dortmund-Monterrey mercoledì 2 luglio ore 3 (Atlanta) – diretta streaming DAZN MONDIALE PER CLUB 2025 – CALENDARIO QUARTI DI FINALE. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, si riparte dagli ottavi: calendario fase a eliminazione diretta

