Mondiale per club | pur di esserci tifosi sudamericani e messicani hanno sfidato le politiche di Trump

Il Mondiale per club, con le sue 32 squadre, si trasforma in un vero spettacolo di passione e determinazione. Tifosi sudamericani e messicani, pur di esserci, hanno sfidato le politiche di Trump, dimostrando che il calcio supera ogni barriera. Un evento che, tra pressioni e aspettative, promette di entrare nella storia come una delle competizioni più coinvolgenti e controverse degli ultimi tempi.

Mondiale per club, pur di esserci tifosi sudamericani e messicani hanno sfidato le politiche di Trump I primi Mondiali per club a 32 squadre dovevano essere (e sono) un delirio annunciato, schiacciati tra sponsor da dover per forza servire, creati soprattutto perché Infantino si sentisse forte e potente come Ceferin e avesse una sua competizione per club che tenesse testa alla Champions. Il resto lo sappiamo e lo abbiamo già ampiamente trattato. La Fifa tra le altre cose – racconta l'Equipe – si riempie la bocca con parole come inclusione e globalità , ma intanto organizza il suo torneo in un'America dove l'Ice arresta immigrati anche alla fermata del bus (è successo prima di Psg-Botafogo).

