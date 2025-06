Mondiale per Club le pagelle de La Gazzetta dello Sport | l’Inter conquista un bel voto per la fase a gironi

Con l’entusiasmo alle stelle, la Gazzetta dello Sport ha annunciato le pagelle della fase a gironi del Mondiale per Club, celebrando il brillante percorso dell’Inter. La squadra nerazzurra, dopo aver dominato il proprio gruppo e conquistato il pass agli ottavi di finale, si prepara a scrivere nuove pagine di storia. Scopriamo insieme i voti e le analisi che sottolineano il ruolo chiave dei ragazzi di Inzaghi in questa avventura internazionale.

Mondiale per Club, nel giorno dell’inizio degli ottavi di finale, La Gazzetta dello Sport ha pubblicato i voti della fase a gironi. La pagella dell’Inter. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha assegnato i voti della prima fase del Mondiale per Club. Come è noto, l’ Inter ha vinto il suo raggruppamento e si è qualificata di diritto agli ottavi di finale della competizione. Dopo il deludente pareggio inaugurale contro il Monterrey, i nerazzurri hanno infilato due vittoria consecutive con Urawa Red Diamonds e River Plate. Sugli scudi il solito Lautaro Martinez, autore di due importanti gol e i giovani Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito, protagonisti con i primi centri con la maglia dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, le pagelle de La Gazzetta dello Sport: l’Inter conquista un bel voto per la fase a gironi

In questa notizia si parla di: gazzetta - sport - fase - mondiale

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

Terminata la fase a gironi del torneo è possibile trarre un primo bilancio sul numero di tifosi sugli spalti degli stadi statunitensi #SportMediaset Vai su Facebook

Mondiale, le pagelle della prima fase: campi da 5, troppa sabbia. Simeone 4: Atletico già in vacanza; Non solo soldi: Inter e Juve, il primo posto cambia tutto. Rischio derby ai quarti; Ottavi di finale, tutto quello che c'è da sapere: accoppiamenti, date, orari.

Mondiale, le pagelle della prima fase: Messi 8, quando ha voglia. Argentini da 4, solo tifo e calci - goleador, ciechi per il campo, stadi vuoti ma ripuliti, passioni struggenti e perfino dichiarazioni di guerra: il primo Mondiale per club della storia si presenta agli ottavi con un bastimento ... Scrive gazzetta.it

Rugby, parte il Mondiale Under 20 in Italia: date, formula e i rivali degli Azzurrini - Da domani a Verona, Rovigo, Calvisano e Viadana con 12 squadre che si contendolo il titolo. Come scrive gazzetta.it