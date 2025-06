Mondiale per Club l’Al Hilal avanza e cita Bryant | VIDEO

L'Al Hilal di Simone Inzaghi conquista un importante traguardo al Mondiale per Club, avanzando verso le fasi decisive. Con un tocco di ispirazione, il club ha celebrato il risultato sui social, citando la leggenda Bryant in un video emozionante che unisce passione e determinazione. Il messaggio è chiaro: la grinta di Bryant incarna lo spirito del team, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Con un post sui propri canali social, l'Al Hilal di Simone Inzaghi ha voluto festeggiare il passaggio del turno al Mondiale per Club citando Bryant. Con un post sui propri canali social, l'Al Hilal di Simone Inzaghi ha voluto festeggiare il passaggio del turno al Mondiale per Club citando Bryant. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mondiale per Club, l’Al Hilal avanza e cita Bryant | VIDEO

In questa notizia si parla di: mondiale - club - hilal - bryant

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il club di Simone Inzaghi ha voluto festeggiare il passaggio del turno al Mondiale per Club citando una famosa conferenza stampa di Bryant #SportMediaset Vai su Facebook

L'Al Hilal celebra il passaggio del turno... con Kobe Bryant; L’Al Hilal riporta in vita Kobe Bryant: il video è impressionante; L'Al Hilal fa rivivere Kobe.

Mondiale club: primo successo per Inzaghi, Al-Hilal agli ottavi - 0 il Pachuca (messicani alla terza sconfitta su tre nel torneo) grazie alle reti di Salem Al Dawsari e Ma ... Secondo msn.com

Al-Hilal ambizioso, Inzaghi prima festa al mondiale club - Simone Inzaghi sta dando forma alla sua nuova avventura: la squadra saudita su cui siede in ... Segnala ansa.it