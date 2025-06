Mondiale per Club Juve Trezeguet incorona Kolo Muani e avvisa Vlahovic | Ora deve riconquistarsi il posto

Il mondo del calcio si ferma e guarda con ammirazione la Juventus, dove Trezeguet celebra il talento di Kolo Muani e mette in guardia Vlahovic: ora ha l’opportunità di riconquistarsi il posto. L’ex bomber approva l’idea di Jonathan David e analizza la squadra di Tudor, ricordando che alcuni nomi restano eterni simboli di successo e passione. La sua voce, carica di esperienza e passione, invita a riflettere sul futuro bianconero.

L’ex bomber approva l’idea Jonathan David e analizza la squadra di Tudor Ci sono nomi che trascendono il tempo, e “Trezegol” è uno di questi. Anche dall’altra parte del mondo, in Florida, David Trezeguet catalizza l’amore del popolo bianconero, un’icona il cui nome evoca un’era di trionfi e gol a raffica. Con 171 reti, è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club Juve, Trezeguet incorona Kolo Muani e avvisa Vlahovic: «Ora deve riconquistarsi il posto»

