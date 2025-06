Mondiale per Club il Palmeiras vola ai quarti di finale | battuto il Botafogo

Il Palmeiras si conquista un posto tra le migliori otto del Mondiale per Club, superando il derby brasiliano contro il Botafogo con un gol decisivo di Paulinho nel secondo tempo supplementare. Questo risultato entusiasma i tifosi e accende le speranze di una vittoria mondiale, dimostrando la forza e la determinazione del club verdeoro. Ora, l’avventura continua: chi sarà il prossimo avversario?

Il Palmeiras vola ai quarti di finale del Mondiale per Club: ha battuto il Botafogo. Il Mondiale per Club ha la sua prima squadra qualificata ai quarti di finale: il Palmeiras. Il club brasiliano ha vinto 1-0 l’ottavo di finale tutto verdeoro contro il Botafogo. Alle due squadre non sono bastate i 90? per prevalere sull’altra, il gol decisivo realizzato con il mancino da Paulinho è arrivato al 100? nel primo tempo supplementare. Il risultato finale rispecchia la superioritĂ manifestata dalla squadra allenata da Abel Ferreira soprattutto nei 90? in cui ha tirato ben 16 volte contro le 4 degli avversari. 🔗 Leggi su Sportface.it

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DEL MONDIALE PER CLUB ? Inter contro il Fluminense dal lato di Manchester City, Palmeiras e Chelsea. Evitata la possibilitĂ del derby d'Italia contro la Juventus, a meno che entrambe vadano in finale. In caso di pass Vai su Facebook

Il Calcio in TV oggi 28 giugno 2025 18.00 Palmeiras-Botafogo (Ottavi di finale Mondiale per Club)-DAZN 21.00 Inghilterra-Germania (Finale Europei Under 21)-RAI SPORT 22.00 Benfica-Chelsea (Ottavi di finale Mondiale per Club)-DAZN e CANALE 5 La lista Vai su X

