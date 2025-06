Mondiale per Club il derby brasiliano va al Palmeiras Vittoria ai supplementari contro il Botafogo

a mantenere fino al fischio finale, conquistando così un prestigioso passaggio ai quarti di finale del Mondiale per club. Un risultato che accende l’entusiasmo dei tifosi brasiliani e conferma il Palmeiras come una delle squadre da battere in questa competizione mondiale. La sfida tra i rivali di San Paolo si è trasformata in un’emozionante battaglia di nervi, dimostrando ancora una volta quanto il calcio brasiliano sappia regalare emozioni senza confini.

Il Palmeiras è la prima squadra qualificata ai quarti di finale del Mondiale per club. Nel derby brasiliano col Botafogo, disputato a Philadelphia, la squadra di San Paolo ha sconfitto 1-0 i rivali carioca dopo i tempi supplementari, dato che al 90' il risultato era fermo sullo 0-0. La rete decisiva è stata segnata al 10' del primo supplementare da Paulinho, vantaggio che il Palmeiras è riuscito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per Club, il derby brasiliano va al Palmeiras. Vittoria ai supplementari contro il Botafogo

