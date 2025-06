Mondiale per Club FIFA 2025 Ottavi | le partite in diretta in chiaro sulle reti Mediaset

Il grande calcio internazionale si svela in tutta la sua emozione sulle reti Mediaset, che trasmetteranno in diretta in chiaro gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025 negli Stati Uniti. Da sabato 28 giugno, i tifosi potranno seguire le sfide più avvincenti, tra cui l’attesissimo match tra Inter e Fluminense, in onda lunedì 30 giugno alle 21.00 su Canale 5. Non perdetevi queste emozioni uniche!

Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordinaria del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Da sabato 28 giugno, al via gli ottavi di finale tra cui spiccano le gare delle squadre italiane: “Inter-Fluminense” in diretta lunedì 30 giugno alle 21.00 su Canale 5 e “Real Ma. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Mondiale per Club FIFA 2025 Ottavi: le partite in diretta in chiaro sulle reti Mediaset

In questa notizia si parla di: mondiale - club - fifa - ottavi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

FIFA Mondiale per Club 2025 - Diretta DAZN - Ottavi di Finale: Palinsesto e Telecronisti Vai su X

Accedono agli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA quattro squadre brasiliane (Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo), due italiane (Juventus e Inter), due inglesi (Manchester City e Chelsea), due tedesche (Bayern Monaco e Borussia Dortmund) Vai su Facebook

Gli ottavi del Mondiale per club: date, orari, le partite di Inter e Juventus (i nerazzurri possono ritrovare il Psg in finale...); Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Ottavi di finale, tutto quello che c'è da sapere: accoppiamenti, date, orari.

Mondiale per Club FIFA 2025 Ottavi: le partite in diretta in chiaro sulle reti Mediaset - Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordina... Riporta digital-news.it

Mondiale per Club 2025, ecco date e orari degli Ottavi di Finale della competizione - Oggi inizia ufficialmente la fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club. Secondo restodelcalcio.com