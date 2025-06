Mondiale per club dagli ottavi alla finale | squadre partite date orari tv Il tabellone

Dal 28 giugno al 2 luglio 2025, il mondo del calcio si accende con gli ottavi di finale del mondiale per club, un torneo imperdibile che promette emozioni, sorprese e grandi sfide. Sedici squadre da tutto il pianeta si sfideranno in partite avvincenti, tra ricordi di storie epiche e nuovi protagonisti. Scopri il tabellone, le date, gli orari e come seguire le partite in TV: il calcio internazionale si fa ancora più avvincente!

Bologna, 28 giugno 2025 – Dal 28 giugno al 2 luglio lo spettacolo degli ottavi di finale del mondiale per club. Sedici squadre rimaste in gioco, di cui quattro sudamericane, nove europee, una centro americana, una statunitense e una araba. Insomma, il calcio del vecchio continente si fa ancora preferire, con forti probabilità di vittoria finale, ma le sorprese sono dietro l’angolo e diverse europee si scontreranno tra loro eliminandosi a vicenda. In gare anche le due squadre italiana partecipanti, con l’Inter, prima nel girone con Monterrey, Urawa Reds e River Plate, e la Juve seconda, dopo la dura sconfitta contro il Manchester City, nel gruppo con Al Ain e Wydad. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per club, dagli ottavi alla finale: squadre, partite, date, orari, tv. Il tabellone

Le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale del Mondiale per club sono così divise per Continente Europa 9: Inter, Juventus, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Benfica, Chelsea e PSG Sudamerica 4: Palmeiras, Botafogo, Flu

Con le partite di questa notte si è conclusa la fase a girone del Mondiale per Club. Agli ottavi di finale ci saranno ben 9 squadre europee su 16: solo Atlético Madrid, RB Lipsia e Porto sono già state eliminate tra i club del Vecchio Continente. E gli altri continen

