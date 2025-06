Mondiale per Club | da oggi gli ottavi di finale partite e diretta TV

Il Mondiale per Club FIFA riprende il suo spettacolo con gli ottavi di finale, dopo una breve pausa. Partite emozionanti e sfide imperdibili ci aspettano, tra cui l'atteso match tra Inter e Fluminense lunedì. Dai campi di Philadelphia a Charlotte, il calcio mondiale si accende di passione: scopri tutte le partite, orari e come seguirle in diretta. La competizione entra nel vivo, e tu non puoi perderti neanche un minuto!

Il Mondiale per Club FIFA ha avuto la prima giornata di pausa, dopo la fine della fase a gironi, ma ora si torna in campo: via agli ottavi di finale. Lunedì l’Inter sfida il Fluminense. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO OTTAVI DI FINALE. Palmeiras-Botafogo sabato 28 giugno ore 18 (Philadelphia) – diretta streaming DAZN Benfica-Chelsea sabato 28 giugno ore 22 (Charlotte) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset PSG-Inter Miami domenica 29 giugno ore 18 (Atlanta) – diretta streaming DAZN Flamengo-Bayern Monaco domenica 29 giugno ore 22 (Miami) – diretta TV Italia 1, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Inter-Fluminense lunedì 30 giugno ore 21 (Charlotte) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Manchester City-Al Hilal martedì 1 luglio ore 3 (Orlando) – diretta streaming DAZN Real Madrid-Juventus martedì 1 luglio ore 21 (Miami) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Borussia Dortmund-Monterrey mercoledì 2 luglio ore 3 (Atlanta) – diretta streaming DAZN Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui il calendario completo del torneo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club: da oggi gli ottavi di finale, partite e diretta TV

