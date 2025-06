Mondiale per Club al via gli ottavi Su Mediaset quattro partite

Il Mondiale per Club in America entra nella sua fase più emozionante: gli ottavi di finale. Tra sfide imperdibili, l’Inter si confronta con il Fluminense e la Juventus si prepara a sfidare il potente Real Madrid. Tutte le partite sono trasmesse da DAZN, ma anche in chiaro su Mediaset Quattro, con una gara al giorno. Non perdere nemmeno un istante di questa avvincente corsa verso il titolo mondiale!

Il Mondiale per Club in corso in America entra nella delicata fase finale. A partire da oggi si giocano gli ottavi di finale, che vedono l’Inter affrontare il Fluminense e soprattutto la Juventus vedersela con il Real Madrid. Gli ottavi di finale. Tutte le partite sono trasmesse da DAZN, mentre una al giorno da Mediaset. Ecco dove seguire gli ottavi di finale ( in grassetto le partite in chiaro ): 28 giugno, ore 18 Palmeiras-Botafogo (diretta DAZN). 28 giugno, ore 22 Benfica-Chelsea (diretta Canale 5 e DAZN). 29 giugno, ore 18 PSG-Inter Miami (diretta DAZN). 29 giugno, ore 22 Flamengo-Bayern Monaco (diretta Italia 1 e DAZN). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Mondiale per Club, al via gli ottavi. Su Mediaset quattro partite

In questa notizia si parla di: ottavi - partite - mondiale - club

Quando si giocano gli ottavi del Mondiale per Club 2025: date e calendario delle partite - Il Mondiale FIFA per Club 2025 si avvicina alla fase decisiva con gli ottavi di finale pronti a regalare emozioni e sfide incandescenti.

Gli ottavi su Mediaset: Inter-Flu, Juve-Real e altre due partite in chiaro #mondialeperclub2025 Vai su X

Mondiale per Club 2025: ecco gli ottavi di finale, sarà Juve-Real Madrid https://calcioin.it/mondiale-club-2025-ottavi-date-partite-tabellone-35292 Il Mondiale per Club 2025 sta entrando nel vivo con la composizione del tabellone degli ottavi di finale. Le squad Vai su Facebook

Perché oggi non si giocano partite del Mondiale per Club e quando iniziano gli ottavi con Inter e Juve.

Le partite di oggi al Mondiale per club: gli ottavi partono con Palmeiras-Botafogo e Benfica-Chelsea - Ad aprire le danze il derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo a Philadelphia (Pennsylvania). Riporta gazzetta.it

Mondiale per Club 2025, ecco date e orari degli Ottavi di Finale della competizione - Oggi inizia ufficialmente la fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club. Scrive restodelcalcio.com