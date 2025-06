Mondiale per club 2025 | partite e programmazione tv su dazn e mediaset

un elemento fondamentale per gli appassionati di calcio che desiderano seguire ogni emozionante momento. Su DAZN e Mediaset, i tifosi potranno vivere in diretta tutte le fasi del Mondiale per club 2025, con partite trasmesse in modo esclusivo e coinvolgente. La programmazione dettagliata garantisce a tutti l’opportunità di non perdere neanche un'azione decisiva, rendendo questa edizione imperdibile per gli amanti del calcio internazionale.

Le fasi degli ottavi di finale del Mondiale per club 2025 sono iniziate sabato 28 giugno, segnando l'apertura di un nuovo capitolo della competizione. Questa fase si distingue per il suo formato ad eliminazione diretta, che prevede che ogni partita si decida in una sola sfida, con eventuali supplementari e rigori nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari. La programmazione delle partite e le modalità di trasmissione rappresentano elementi chiave per gli appassionati che desiderano seguire da vicino l'evento. regolamento e struttura degli ottavi di finale. Alla fase ad eliminazione diretta partecipano sedici squadre qualificate dai rispettivi gironi.

