Mondiale di Formula 1 pole di Norris in Austria

Il Mondiale di Formula 1 torna a infiammare gli appassionati con un emozionante spettacolo in Austria. Sul leggendario circuito del Red Bull Ring, Lando Norris conquista la pole position, aprendo le danze di una gara che promette emozioni e sorprese. Con Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lewis Hamilton pronti a dare battaglia, il Gp d’Austria si preannuncia come uno degli appuntamenti più coinvolgenti della stagione. Scopriamo insieme la griglia di partenza e le sfide che ci aspettano!

Il Mondiale di Formula Uno fa tappa in Austria. Sul circuito del Red Bull Ring la monoposto di Lando Norris ottiene la pole position davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Seconda fila per l'altra McLaren di Oscar Piastri e per la Ferrari di Lewis Hamilton che ottiene in prova il miglior risultato stagionale. Il Mondiale riparte dall'Austria. Il Gp d'Austria è l'undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Questa la griglia di partenza: Prima fila Norris-Leclerc; seconda fila Piastri-Hamilton; terza fila Russell-Lawson; quarta fila Verstappen-Bortoleto; quinta fila Antonelli-Gasly; sesta fila Alonso-Albon; settima fila Hadjar-Colapinto; ottava fila Bearman-Stroll; nona fila Ocon-Tsunoda; decima fila Sainz-Hulkenberg.

