Monaco Sign Paul Pogba con un accordo di due anni dopo la fine del doping

2025-06-28 19:33:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Paul Pogba ha firmato un accordo di due anni con Monaco, segnando il suo ritorno al calcio di alto livello dopo aver scontato una sospensione del doping. Il centrocampista 32enne, ex Manchester United e Juventus, era stato provvisoriamente bandito dopo un test antidroga di routine dopo l’apri della Serie A della Juventus contro l’Udinese nella stagione 2023-24. Tale sospensione era inizialmente fissata a quattro anni, ma a seguito di un appello, è stata ridotta a 18 mesi in ottobre. A seguito della sentenza, Pogba e Juventus hanno accettato di separarsi a novembre per consenso reciproco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com