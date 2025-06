Molto di nuovo sul fronte leghista in Lombardia almeno tre guerre interne

Nel cuore della Lombardia, le tensioni interne alla Lega si moltiplicano come freccette lanciate in un campo di battaglia politica. Ogni esponente sembra impegnato in una propria guerra, tra alleanze instabili e divergenze insanabili. Mentre al di fuori non si vedono ancora droni russi attraversare il cielo, dentro i palazzi leghisti i colpi di bombarda non smettono di echeggiare. La scena è pronta a scrivere un nuovo capitolo di questa intricata vicenda.

Ognuno ha la propria guerra da combattere. Quassù al nord, per fortuna, non volano ancora i droni Okhotnik di fabbricazione russa; ma in casa leghista non mancano i colpi di bombarda.

