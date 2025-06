Modena City Ramblers e Folkstone insieme sul palco | il 4 luglio 2025 grande evento folk-rock al Carroponte di Milano

Preparati a vivere una serata indimenticabile il 4 luglio 2025 al Carroponte di Milano: Modena City Ramblers e Folkstone si uniscono sul palco per un evento folk rock che farà vibrare le emozioni di tutti gli appassionati. Un appuntamento imperdibile promosso da Shining Production, dove due icone della scena italiana si fondono in un concerto leggendario. I biglietti per il concerto del 4 luglio ...

Milano, 4 luglio 2025 – Una serata evento da non perdere per gli amanti della musica folk e rock italiana: Modena City Ramblers e Folkstone saranno co-headliner di un imperdibile concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). Un appuntamento che si preannuncia leggendario, promosso da Shining Production, che vedrà protagoniste due delle band più iconiche della scena alternativa e folk nazionale. I biglietti per il concerto del 4 luglio sono disponibili online su Ticketmaster, Mailticket, TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

