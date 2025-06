Moda e solidarietà per l’inclusione | donati nuovi ausili all’Unione ciechi di Firenze

Un gesto di grande solidarietà e inclusione illumina Firenze: grazie alla generosa raccolta di 2.000 euro durante una serata benefica, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze ha potuto acquistare nuovi ausili per migliorare la vita delle persone con disabilità visive. Un esempio tangibile di come moda e solidarietà possano unirsi per creare un impatto concreto e duraturo sulla comunità, rendendo ogni passo più accessibile e dignitoso.

Firenze, 28 giugno 2025 – Bastoni Ambutech, orologi parlanti, misuratori di pressione vocali, bilance e quaderni ad alta visibilità. Sono solo alcuni degli strumenti che l’ Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze ha potuto acquistare grazie ai 2.000 euro raccolti durante una serata benefica organizzata lo scorso aprile a Palazzo Borghese. L’evento, nato da un interclub tra Rotary e Rotaract Fiesole, Rotary Firenze, Interact e RotaKids Firenze, ha unito la moda alla solidarietà, con la stilista Eleonora Lastrucci che ha portato in passerella meravigliosi abiti. Ad organizzare la serata è stata Ludmila Negru del Rotaract Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Moda e solidarietà per l’inclusione: donati nuovi ausili all’Unione ciechi di Firenze

In questa notizia si parla di: firenze - moda - solidarietà - unione

Moda: sfilata di Gucci al tramonto a Firenze. Passerella in via delle Caldaie e Santo Spirito. Polemica sulla targa per Guccio (Foto) - Nel cuore dell'Oltrarno, la sfilata Cruise 2026 di Gucci si svolge tra il suggestivo tramonto di Firenze e le storiche vie delle Caldaie.

Tre membri della commissione ministeriale incaricata di valutare i teatri italiani si dimettono per protestare contro la proposta di declassare il Teatro della Pergola di Firenze da teatro nazionale a teatro cittadino. Il ministro della cultura Giuli tace perché evident Vai su Facebook

Moda e solidarietà per l’inclusione: donati nuovi ausili all’Unione ciechi di Firenze; Giani al Pitti Uomo di Firenze: La moda è nell'identità della Toscana; Cancro al seno, la sfilata per supportare le donne malate. Quando l'orgoglio curvy si trasforma in solidarietà.