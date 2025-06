Mobilitazione dei lavoratori Lidl | Carichi di lavoro eccessivi l' azienda aumenti lo stipendio

La mobilitazione dei lavoratori Lidl continua a scuotere il settore, evidenziando carichi di lavoro eccessivi e una richiesta pressante di aumenti salariali. Dopo lo sciopero del 24 maggio, i sindacati Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL del Friuli Venezia-Giulia intensificano la loro azione, chiedendo all’azienda di riprendere le trattative per un nuovo accordo di secondo livello nazionale. La protesta si fa sentire forte, perché è tempo di ascoltare chi contribuisce ogni giorno al successo di Lidl.

Prosegue l'agitazione nei punti vendita Lidl. Dopo lo sciopero del 24 maggio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL del Friuli Venezia-Giulia hanno annunciato una mobilitazione per sollecitare l’azienda a riprendere le trattative per un accordo di secondo livello Nazionale valido per. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it