Mobilità Dirigenti Scolastici 2025 26 | l’ANP chiede il rinvio della scadenza

La mobilità dei dirigenti scolastici per il triennio 2025/26 si appresta ad affrontare una sfida importante: l’ANP ha chiesto ufficialmente un rinvio della scadenza, a causa del ritardo nella pubblicazione delle fasce di complessità delle scuole. Questa richiesta strategica mira a garantire trasparenza e correttezza nel processo di trasferimento. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa situazione e quali saranno le eventuali conseguenze.

L’ANP ha chiesto ufficialmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito il differimento della scadenza per la mobilità dei dirigenti scolastici. La richiesta nasce dal ritardo nella pubblicazione delle fasce di complessità delle scuole, dato essenziale per le domande di trasferimento. La richiesta ufficiale dell’ANP L’ANP ha presentato una richiesta formale al Ministero dell’Istruzione e del . Mobilità Dirigenti Scolastici 202526: l’ANP chiede il rinvio della scadenza . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: mobilità - dirigenti - scolastici - chiede

Dirigenti scolastici: mobilità su 100% posti, + 12 milioni di euro per il FUN. ANP: “Agiamo concretamente per risultati reali. Grazie al Ministro” - Il 21 maggio 2025 il Senato ha approvato due emendamenti richiesti dall'ANP nella legge di conversione del D.

Il D.M. illustra la procedura per poter richiedere la conferma del supplente al 30 giugno o al 31 agosto sul posto di sostegno. Con successiva nota... Vai su Facebook

La mobilità dei Dirigenti Scolastici per l’anno scolastico 2025/2026: quadro normativo, elementi di novità, guida per immagini e FaQ; Centrodestra provinciale, la Democrazia Cristiana chiede chiarezza e unità - Radio RTM Modica; Mobilità docenti, Ancodis si chiede: “Perchè un punteggio aggiuntivo per i tutor e non per tutte le figure di sistema?”.