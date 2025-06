MIX Flip 2 | Snapdragon 8 Elite fotocamera Leica e batteria 5165 mAh per il pieghevole Xiaomi

desidera un dispositivo innovativo, potente e versatile, capace di adattarsi alle esigenze di ogni momento. Con il suo stile elegante e le prestazioni di livello superiore, il Xiaomi MIX Flip 2 promette di rivoluzionare il modo di vivere la tecnologia mobile, offrendo un’esperienza senza compromessi e lasciando il segno nel mondo degli smartphone foldable.

Xiaomi continua a ridefinire il mercato degli smartphone foldable con il lancio del MIX Flip 2, ultima evoluzione della sua gamma flip. Questo dispositivo combina prestazioni flagship, un sistema fotografico d’eccellenza e un design ultraportatile, rappresentando un upgrade significativo in ogni aspetto. Con chipset Snapdragon® 8 Elite, batteria da 5165 mAh e collaborazione Leica, il MIX Flip 2 si posiziona come una soluzione premium per chi cerca innovazione senza compromessi. Xiaomi AI Glasses: occhiali intelligenti a meno di 250 euro. MIX Flip 2: Design e portabilitĂ . Con appena 7.57 mm di spessore (aperto)  e un peso di 199 grammi, MIX Flip 2 offre una presa comoda e un’estetica ricercata. 🔗 Leggi su Pantareinews.com