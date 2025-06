’Mistura Brasil Festival’ Marotta s’accende con le atmosfere carioca

Immergiti nell’atmosfera vivace e contagiosa del Mistura Brasil Festival a Marotta, un evento che trasforma la città in un vero e proprio angolo di Rio. Tra musica, danza e arte carioca, piazze e giardini si animano per celebrare la cultura brasiliana in tutte le sue sfumature. Due giornate all’insegna del ritmo e della tradizione, perfette per vivere l’arte in strada e lasciarsi coinvolgere dalla magia brasiliana. Non perdere questa straordinaria occasione di festa!

Sonorità, arte e balli carioca a Marotta. Dove stasera e domani piazza dell’Unificazione, i Giardini 11 Eroine e viale Carducci, saranno animati per tutto il giorno dagli appuntamenti clou del " Mistura Brasil Festival ", organizzato dal collettivo ‘Arte Capoeira’ presieduto da Kety Bucci, da ‘Clar Ets’, e dal gruppo ‘Mosaichiamo La Città’ Aps col patrocinio del Comune di Mondolfo. Due giornate per vivere l’ arte in strada – evidenzia Kety -, con un festival inclusivo, femminista, che promuove la pace, la conoscenza e la diversità culturale come ricchezza ed evoluzione dell’essere umano. Indipendente e contro qualsiasi forma di oppressione, discriminazione e violenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Mistura Brasil Festival’. Marotta s’accende con le atmosfere carioca

