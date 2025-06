missione pistoia le foto storiche in brasile

Scopri la straordinaria storia di dedizione e solidarietà con la mostra "Missão Pistoia-50 anni a servizio delle chiese sorelle". Fino a domani, nella parrocchia di San Piero, rivivi con noi immagini che raccontano un viaggio di fede, amicizia e servizio tra Italia e Brasile. Un’occasione unica per celebrare i legami duraturi e l’impegno di chi ha portato il vangelo oltre confine, testimoniando un esempio di vera umanità.

E’ allestita fino a domani, domenica 29 giugno, nella Compagnia del Santissimo Sacramento della parrocchia di San Piero, la mostra fotografica "Missão Pistoia-50 anni a servizio delle chiese sorelle". Pannelli con foto storiche che riportano le immagini di presbiteri e laici della diocesi di Pistoia che, dal 1974 al 2024, hanno svolto la loro missione in Brasile, nella diocesi di Manaus e in quella di Balsas, testimoniando il vangelo e impegnandosi in vari settori: sanitario, economico-produttivo e pastorale. Le foto sono accompagnante dalle parole della canzone "Grazie alla vita" della cantante cilena Violeta Parra. 🔗 Leggi su Lanazione.it