Missile dallo Yemen verso Israele In Iran folla per ultimo saluto a ‘martiri’ guerra 12 giorni

Tensione in crescendo nel Medio Oriente: un missile lanciato dallo Yemen verso Israele ha riacceso le sirene antiaeree nel sud del Paese, mentre in Iran si rende omaggio ai "martiri" della recente guerra di 12 giorni. Un quadro di conflitto che alimenta paura e solidarietà in un’area già fragile, dove ogni episodio rischia di trascinare le nazioni in un’ulteriore escalation. La tensione resta alta, e il mondo guarda con apprensione a questo scenario incandescente.

(Adnkronos) – Le sirene dell'allarme antiaereo sono tornate a suonare oggi sabato 28 giugno nel sud di Israele, anche a Be'er Sheva e Dimona, per un missile lanciato dallo Yemen. Lo riportano i media locali. Secondo le forze israeliane (Idf) il missile sarebbe "stato intercettato con successo".  In Iran è il giorno dell'ultimo saluto ai "martiri" .

Missile lanciato dallo Yemen contro Israele, a Gerusalemme suonano le sirene - Un missile balistico lanciato dagli Houthi in Yemen verso Israele è stato intercettato con successo dalle Forze di Difesa israeliane.

Israele – Iran, news oggi: esplosioni a Teheran prima dei funerali di Stato; Guerra Iran Israele, esplosioni nella notte a Teheran: attivata contraerea. LIVE; Iran, folla a Teheran per i funerali dei martiri della guerra con Israele | Trump annuncia un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana.

Guerra Israele, Iran e Usa: droni a Teheran e su altre città, in azione la contraerea - Secondo Iran International, esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, ed è stasata attivata la contraerea. ilmattino.it scrive