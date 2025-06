Missile dallo Yemen verso Israele Idf attiva la difesa aerea | allerta in varie aree del Paese

Un nuovo episodio di tensione scuote la regione: un missile proveniente dallo Yemen è stato intercettato dalle forze di difesa israeliane, che hanno attivato tempestivamente i sistemi di sicurezza. Le sirene di allarme hanno suonato in varie aree del paese, scatenando l’allerta tra la popolazione e sottolineando la delicatezza della situazione geopolitica nel Golfo. La risposta immediata dell’IDF evidenzia la crescente instabilità e il rischio di escalation nel conflitto regionale.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno intercettato oggi un missile lanciato dallo Yemen e diretto verso Israele. Lo ha reso noto lo stesso esercito in un comunicato diffuso tramite il canale Telegram ufficiale. “I sistemi di difesa aerea sono stati attivati per intercettare la minaccia”, ha dichiarato l’Idf, senza fornire ulteriori dettagli sull’impatto o eventuali danni. Subito dopo il rilevamento del missile, le sirene di allarme hanno suonato in diverse zone del Paese, spingendo la popolazione a rifugiarsi secondo le procedure previste dal Comando interno per situazioni di emergenza. L’attacco, se confermato, rappresenterebbe un ulteriore episodio nella crescente tensione nella regione, in particolare con gruppi yemeniti come gli Houthi, già in passato accusati di lanci contro obiettivi israeliani nell’ambito di un più ampio scenario di instabilità mediorientale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Missile dallo Yemen verso Israele, Idf attiva la difesa aerea: allerta in varie aree del Paese

In questa notizia si parla di: missile - difesa - yemen - israele

