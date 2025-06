Miss Italia torna il titolo di Miss Firenze | chi vince va alle prefinali nazionali

Miss Italia torna a splendere con il titolo di Miss Firenze 2025, un’occasione imperdibile per scoprire i talenti emergenti della nostra regione. La vincitrice non solo si aggiudicherà una fascia storica, ma avrà anche il privilegio di rappresentare la Toscana alle prefinali nazionali. Domenica sera, alle 21:30, si accenderanno i riflettori su questa emozionante selezione che promette sorprese e tanti sogni da realizzare. Non perdere questo momento di grande emozione nazionale!

Firenze, 28 giugno 2025 – L’appuntamento è già di quelli che contano. Perché la vincitrice del titolo del 29 giugno sarà la prima ragazza a far parte della squadra della Toscana alle pre -finali nazionali di Miss Italia. In più c’è il prestigio di una fascia storica che torna ad essere assegnata dopo alcuni anni. Domenica (inizio alle 21,30) viene incoronata Miss Firenze 2025 nell’ambito delle selezioni che porteranno a fine agosto alla consegna del titolo di Miss Toscana che anticiperà la maratona della bellezza a livello nazionale. All’ombra della monumentale porta trecentesca, grazie all’organizzazione di Anna Maria Polito con la collaborazione del Centro Commerciale Naturale di Piazza Pier Vettori e del presidente Edoardo Boccherini, va in scena domani sera domenica 29 giugno la celebrazione della bellezza femminile con la finale di Miss Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Miss Italia, torna il titolo di Miss Firenze: chi vince va alle prefinali nazionali

