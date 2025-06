Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Apica Village 2025 | sul podio anche una reggina

Miss Italia Calabria brilla ancora una volta, celebrando il talento e la bellezza delle sue giovani. Sul podio di Apica Village 2025 si è distinta anche una reggina, simbolo di una regione che sogna in grande e guarda al futuro con speranza e determinazione. In questo scenario incantato, tra mare e stelle, l’evento diventa un’occasione per riflettere sulla forza delle nuove generazioni. E così, la Calabria si prepara a conquistare il mondo con il suo spirito vibrante...

C’è una Calabria che sogna in grande, che si specchia nel mare di Mirto Crosia e riflette la luce delle giovani che scelgono di crederci. Sotto le stelle del lungomare ionico, l’Apica Village si è trasformato in una passerella di emozioni e talento per la terza pagina di bellezza di Miss Italia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

