Miretti lascia ancora la Juve? Possibile nuovo prestito per il centrocampista ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione Tutte le novità

Miretti pronto a lasciare ancora la Juventus? Un nuovo prestito potrebbe aprire le porte al centrocampista classe 2003, svelando un possibile trasferimento che tiene con il fiato sospeso i tifosi. Intanto, il Bologna si prepara a ripartire forte, confermando Orsolini e cercando di rinforzarsi con nuove strategie. La sessione di mercato si anima: tutte le novità da seguire passo dopo passo.

Miretti ancora via dalla Juve? Possibile nuovo prestito per il classe 2003, ecco dove potrebbe trasferirsi nella prossima stagione. Tutte le novità . Il Bologna riparte da una certezza e da una nuova esigenza. La certezza è la permanenza di Riccardo Orsolini, che ha rifiutato le ricche offerte dall'Arabia Saudita per continuare la sua avventura in rossoblù. L'esigenza, invece, nasce dalla decisione di non esercitare il diritto di riscatto per Tommaso Pobega, che farà ritorno al Milan. La dirigenza, guidata da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, è quindi alla ricerca di un nuovo centrocampista "incursore", un profilo capace di garantire inserimenti e gol, come richiesto dal tecnico Vincenzo Italiano.

