Milly Carlucci fa chiarezza su Ferragni e D’Urso a Ballando con le Stelle 2025 | Seguiteci…

Milly Carlucci torna a far luce sulle voci riguardanti l'edizione 2025 di Ballando con le Stelle, smentendo le speculazioni sulla partecipazione di Chiara Ferragni e lasciando aperta la porta a Barbara D'Urso. La conduttrice ha confermato la sua amata giuria, mantenendo alta l’attenzione dei fan. Restate con noi per scoprire tutte le novità e i dettagli esclusivi di questa emozionante stagione!

La conduttrice ha confermato la giuria del suo storico programma e smentito, per ora, la partecipazione di Chiara Ferragni, lasciando nel mistero l'ipotesi Barbara D'Urso

«Chiara Ferragni a ‘Ballando con le Stelle’? L’ho chiamata ma al momento non se l’è sentita. Poi non so quando, se e come deciderà di rispondere, vedremo». Milly Carlucci ha risposto così ai giornalisti che ieri, a Napoli, le hanno chiesto novità sulla prossim Vai su Facebook

