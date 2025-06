Milly Carlucci | Chiara Ferragni ha detto no a Ballando E su Barbara D’Urso…

Milly Carlucci, protagonista indiscussa di Ballando con le Stelle, si prepara a confermare il suo ruolo di regina della televisione italiana anche nella stagione 2025/2026. Tra sorprese e smentite, la conduttrice ha svelato dettagli interessanti riguardo alle scelte di alcune star, tra cui Chiara Ferragni, che ha detto no al celebre show. Ecco cosa bolle in pentola per un palinsesto all'insegna della continuità e delle novità.

La conduttrice dello storico programma Rai ha confermato che l'influencer ha rifiutato di partecipare e si è soffermata anche sull'ex star di Mediaset. Anche nella stagione televisiv 20252026, Milly Carlucci rimarrà uno dei volti imprescindibili e più importanti della tv di Stato con il longevo programma di successo Ballando con le stelle. Durante la presentazione dei palinsesti Rai da settembre a dicembre, Carlucci ha fatto chiarezza su alcuni rumor che sono circolati nei mesi e nelle scorse settimane. Il rifiuto di Chiara Ferragni Di recente, Roberto Alessi aveva annunciato la presenza di Chiara Ferragni nella prossima stagione di Ballando con le stelle ma Milly Carlucci ha smentito quest'ipotesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Milly Carlucci: "Chiara Ferragni ha detto no a Ballando. E su Barbara D’Urso…"

