Milano tassista rifiuta clienti ciechi con cane guida | licenza sospesa per un mese

Un episodio che solleva ancora una volta il tema dei diritti e dell’inclusione a Milano. Un tassista, nel cuore della città, ha rifiutato di trasportare due clienti non vedenti con cane guida, portando alla sospensione della licenza per 30 giorni. Un gesto che ha indignato l’intera comunità, sottolineando la necessità di promuovere rispetto e pari opportunità per tutti. La vicenda invita a riflettere sulla sensibilità e l’importanza di un servizio pubblico davvero accessibile.

Un tassista milanese è stato sanzionato con la sospensione della licenza per 30 giorni dopo essersi rifiutato di far salire a bordo due persone non vedenti accompagnate dal loro cane guida. L'incidente risale al 16 dicembre scorso, intorno alle 19:45, in via Lodovico Il Moro. Secondo quanto ricostruito, i due passeggeri avevano fermato un taxi, ma il conducente ha chiesto loro di sistemare il cane nel bagagliaio. Di fronte al rifiuto dei passeggeri, che hanno spiegato l'assoluta necessità di avere l'animale al proprio fianco, il tassista si è allontanato senza caricarli.

