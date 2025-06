Milano Pride al via la parata gemellata con Budapest | in corteo 350 mila

Milano celebra il Pride con entusiasmo, anche sotto il sole cocente: oltre 350 mila persone si sono unite alla parata gemellata con Budapest, sfidando la calura estiva. Mentre poche persone si affacciano in piazza Duomo, i partecipanti non si sono lasciati scoraggiare, dimostrando che l'amore e la solidarietà sono più forti di qualsiasi ostacolo. La città si tinge di colori e speranza, ricordandoci che l'uguaglianza è un diritto da difendere sempre.

Poca gente in piazza Duomo a Milano e dintorni anche se qualche turista si aggira per il centro della città lombarda dotato di cappellini, ombrelli e bottigliette d’acqua sfidando la calura di questi giorni. La canicola non ha invece scoraggiato i partecipanti al Pride che si sono radunati in via vittor Pisani per poi dare il via a lungo e colorato corteo che arriverà sotto un sole inclemente all’Arco. 🔗 Leggi su Feedpress.me