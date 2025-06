Milano Pride 2025 Sala | C’è rischio antisemitismo bisogna stare molto attenti

Milano Pride 2025 si avvicina, ma tra entusiasmo e tensioni crescono i rischi di antisemitismo. Il sindaco Giuseppe Sala ha sottolineato l’importanza di vigilare attentamente, ricordando che la tutela del rispetto e della convivenza è fondamentale. La presenza della comunità ebraica al Pride rappresenta un segnale di unità, ma il dissenso sull’uso di certi termini evidenzia le sfide da affrontare. È fondamentale mantenere uno sforzo comune per garantire una manifestazione inclusiva e sicura per tutti.

(LaPresse) “Mi dispiace li capisco, capisco che c’è paura ed è un peccato enorme. C’è il rischio di antisemitismo dopodiché sostengo che governo Netanyahu è una iattura, ma sostengo anche che a Milano bisogna restare molto attenti”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del Pride, sulla mancata partecipazione della comunità ebraica alla sfilata, perché in dissenso sull’uso del termine genocidio nella piattaforma della manifestazione per descrivere quanto accade a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano Pride 2025, Sala: “C’è rischio antisemitismo, bisogna stare molto attenti”

Milano Pride 2025: le notizie in diretta | Corteo arrivato all'Arco della Pace, 350 mila in strada. Sala: «C'è rischio di antisemitismo»; Sala al Milano Pride: Nulla è acquisito e si deve combattere. Siamo anche a Budapest perché negano le libertà; Milano, Pride 2025. Beppe Sala alla manifestazione. Festa all'Arco della Pace.

