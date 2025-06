Milano Pride 2025 Paola Iezzi ospite a sorpresa

Milano Pride 2025 si accende di emozioni e sorprese, e quest’anno Paola Iezzi è la protagonista a sorpresa che tutti aspettavano. La talentuosa cantante e giudice di X Factor sarà il cuore pulsante della festa finale all’Arco della Pace, portando energia e colore in questa celebrazione di libertà e identità. La sua presenza non annunciata rende l’evento ancora più speciale, confermando come Milano Pride continui a sorprendere e ispirare.

Milano, 28 giugno 2025 – Paola Iezzi è l’ospite a sorpresa del Milano Pride 2025. La cantante e giudice di X Factor sarà fra le protagoniste soprattutto della festa finale della giornata all’Arco della Pace di Milano. Non una madrina ufficiale, perché il Pride di Milano sceglie ogni anno di non avere madrine, ma un simbolo. La presenza di Paola Iezzi non era stata annunciata alla vigilia dall’organizzazione del Milano Pride e questo la rende una gradita sorpresa per le migliaia di persone – sono attesi almeno in 350mila nel lungo corteo che nel pomeriggio vedrà carri e pubblico sfilare da via Vittor Pisani sino all’Arco della Pace – che hanno affollato la manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Pride 2025, Paola Iezzi ospite a sorpresa

In questa notizia si parla di: milano - pride - paola - iezzi

DeejayFox Radio Station è la radio live del Milano Pride 2025 con 12 ore di diretta - Preparati a vivere il Milano Pride 2025 come mai prima d’ora con DeeJayFox Radio, la radio live ufficiale dell’evento! Sabato 28 giugno, 12 ore di diretta streaming ti porteranno nel cuore pulsante della parata, tra interviste esclusive e performance di artisti straordinari.

#eventi #concerto Uno dei momenti più attesi della Pride Week 2025 Il grande concerto gratuito di mercoledì 25 giugno al Parco Alessandrina Ravizza in zona Bocconi: Alan Sorrenti live con PAOLA iEZZi, evento “The District of Joy” per il Milano Pride Vai su Facebook

Translate post#25giugno in città: nel cuore verde del Parco Ravizza, stasera, torna l’ evento musicale "The District of Joy" Special Guest sul palco: Alan Sorrenti, Paola Iezzi Evento ad ingresso gratuito https://eventiatmilano.it/evento/serravalle-outlet-prid Vai su X

Milano Pride 2025, Paola Iezzi ospite a sorpresa; Concerto gratuito di Paola Iezzi e Alan Sorrenti per la Milano Pride Week 2025; Paola Iezzi protagonista di The District of Joy durante il Milano Pride: I diritti della comunità Lgbtqia+ sono anche i nostri.

Concerto gratuito di Paola Iezzi e Alan Sorrenti per la Milano Pride Week 2025 - I live di Paola Iezzi e Alan Sorrenti e l'intera serata si svolgono nell’area di via Bach, all’interno del Parco Ravizza, e sono a ingresso gratuito. mentelocale.it scrive

Paola Iezzi protagonista di The District of Joy durante il Milano Pride: "I diritti della comunità Lgbtqia+ sono anche i nostri" - Paola Iezzi sarà protagonista, il prossimo 25 giugno, del concerto gratuito al parco Ravizza di Milano per la quarta edizione di The District of Joy, la manifestazione dedicata al mondo Lgbtqia+ nel q ... Lo riporta corrieredellumbria.it